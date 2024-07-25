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Возможный путь до финала пары Медведева и Сафиуллина на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском парном разряде. Своих соперников на старте соревнований узнали Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Ими стали немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала российского тандема на Олимпиаде-2024.

1/16 финала: Кевин Кравиц и Тим Пюц (Германия);

1/8 финала: Фабьен Ребул и Эдуард Роже-Васслен (Франция);

1/4 финала: Лоренцо Музетти и Лучано Дардери (Италия);

1/2 финала: Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль (Испания);

Финал: Тейлор Фритц и Томми Пол (США).

Ранее стало известно, что турнир в одиночном разряде пропустит британский теннисист Энди Маррей. Экс первая ракетка мира травмировал спину, но выступит в соревнованиях мужских пар.