Возможный путь до финала пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском парном разряде. Своих соперниц на старте соревнований узнал тандем Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала российской женской пары на Олимпиаде-2024.

1/16 финала: Айла Томлянович и Оливия Гадеки (Австралия);

1/8 финала: Варвара Грачёва и Клара Бюрель (Франция);

1/4 финала: Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия);

Полуфинал: Дезире Кравчик и Даниэль Коллинз (США);

Финал: Кори Гауфф и Джессика Пегула (США).

Ранее стало известно, что турнир в одиночном разряде пропустит британский теннисист Энди Маррей. Экс первая ракетка мира травмировал спину, но выступит в соревнованиях мужских пар.