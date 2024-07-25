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Возможный путь до финала пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде-2024

Возможный путь до финала пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском парном разряде. Своих соперниц на старте соревнований узнал тандем Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала российской женской пары на Олимпиаде-2024.

1/16 финала: Айла Томлянович и Оливия Гадеки (Австралия);

1/8 финала: Варвара Грачёва и Клара Бюрель (Франция);

1/4 финала: Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия);

Полуфинал: Дезире Кравчик и Даниэль Коллинз (США);

Финал: Кори Гауфф и Джессика Пегула (США).

Ранее стало известно, что турнир в одиночном разряде пропустит британский теннисист Энди Маррей. Экс первая ракетка мира травмировал спину, но выступит в соревнованиях мужских пар.

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