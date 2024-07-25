Возможный путь Рафаэля Надаля до финала Олимпиады-2024

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Сегодня, 25 июля, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка Олимпиады-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперников 22-кратного чемпиона ТБШ испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Потенциальный путь Рафаэля Надаля к финалу на Олимпиаде-2024:

Первый круг – Мартон Фучович (Венгрия);

Второй круг – Новак Джокович (Сербия);

Третий круг – Артюр Фис (Франция);

Четвертьфинал – Стефанос Циципас (Греция);

Полуфинал – Александр Зверев (Германия);

Финал – Карлос Алькарас (Испания).

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.