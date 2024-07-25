Возможный путь до финала пары Елены Весниной и Екатерины Александровой на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском парном разряде. Своих соперниц на старте соревнований узнал тандем Елены Весниной и Екатерины Александровой.
«Чемпионат» составил возможный путь до финала российской женской пары на Олимпиаде-2024.
1/16 финала: Каролина Мухова и Линда Носкова (Чехия);
1/8 финала: Кори Гауфф и Джессика Пегула (США);
1/4 финала: Марта Костюк и Даяна Ястремская (Украина);
1/2 финала: Сара Эррани и Ясмин Паолини (Италия);
Финал: Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (Чехия).
Ранее стало известно, что турнир в одиночном разряде пропустит британский теннисист Энди Маррей. Экс первая ракетка мира травмировал спину, но выступит в соревнованиях мужских пар.