БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Данилович: Мирре удалось сравнять счёт в 1/2 финала турнира в Яссах

Андреева — Данилович: Мирре удалось сравнять счёт в 1/2 финала турнира в Яссах
Мирра Андреева
Комментарии

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева сравняла счёт по сетам в матче 1/2 финала турнира в румынском городе Яссы против сербской теннисистки Ольги Данилович. Счёт — 3:6, 6:3.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 2
         
Ольга Данилович
148
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Это первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA. В первом сете россиянка отыграла три гейма кряду, но переломить ситуацию тогда так и не смогла.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.

Календарь турнира в Яссах
Сетка турнира в Яссах
Материалы по теме
Даниил Медведев и Мирра Андреева узнали своих соперников в миксте в первом круге ОИ-2024
Возможный путь до финала пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android