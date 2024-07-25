Андреева — Данилович: Мирре удалось сравнять счёт в 1/2 финала турнира в Яссах
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева сравняла счёт по сетам в матче 1/2 финала турнира в румынском городе Яссы против сербской теннисистки Ольги Данилович. Счёт — 3:6, 6:3.
Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
32
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
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|2
|3
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|6
|2
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|3
|2
148
Ольга Данилович
О. Данилович
Это первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA. В первом сете россиянка отыграла три гейма кряду, но переломить ситуацию тогда так и не смогла.
Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.
Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.
Комментарии
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