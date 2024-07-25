Андреева — Данилович: Мирре удалось сравнять счёт в 1/2 финала турнира в Яссах

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева сравняла счёт по сетам в матче 1/2 финала турнира в румынском городе Яссы против сербской теннисистки Ольги Данилович. Счёт — 3:6, 6:3.

Это первое очное противостояние теннисисток на турнирах WTA. В первом сете россиянка отыграла три гейма кряду, но переломить ситуацию тогда так и не смогла.

Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составил € 232 244. В четвертьфинальном раунде турнира Андреева обыграла хорватскую теннисистку Леа Бошкович со счётом 6:2, 6:0.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.