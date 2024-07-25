Возможный путь Карлоса Алькараса до финала Олимпиады-2024

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Сегодня, 25 июля, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка Олимпиады-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперников четырёхкратного чемпиона ТБШ испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к финалу на Олимпиаде-2024:

Первый круг – Хэйди Хабиб (Ливан);

Второй круг – Таллон Грикспор (Нидерланды);

Третий круг – Алехандро Табило (Чили);

Четвертьфинал – Томми Пол (США);

Полуфинал – Даниил Медведев (Россия);

Финал – Новак Джокович (Сербия).

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Алькарас выступит не только в одиночном разряде, но и в парном вместе с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.