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Возможный путь Карлоса Алькараса до финала Олимпиады-2024

Возможный путь Карлоса Алькараса до финала Олимпиады-2024
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Сегодня, 25 июля, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка Олимпиады-2024. Основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным списком соперников четырёхкратного чемпиона ТБШ испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к финалу на Олимпиаде-2024:

Первый круг – Хэйди Хабиб (Ливан);
Второй круг – Таллон Грикспор (Нидерланды);
Третий круг – Алехандро Табило (Чили);
Четвертьфинал – Томми Пол (США);
Полуфинал – Даниил Медведев (Россия);
Финал – Новак Джокович (Сербия).

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Алькарас выступит не только в одиночном разряде, но и в парном вместе с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

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