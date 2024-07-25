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Возможный путь до финала пары Медведева и Мирры на Олимпиаде-2024

Возможный путь до финала пары Медведева и Мирры на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в миксте. Своих соперников на старте соревнований узнали Даниил Медведев и Мирра Андреева.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала российского тандема на Олимпиаде-2024.

1/8 финала: Сара Эррани и Андреа Вавассори (Италия);

1/4 финала: Мария Саккари и Стефанос Циципас (Греция);

1/2 финала: Эллен Перес и Мэттью Эбден (Австралия);

Финал: Лаура Зигемунд и Александр Зверев (Германия).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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