Возможный путь Даниила Медведева к финалу на Олимпиаде-2024
Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх-2024 в Париже.
«Чемпионат» составил возможный путь до финала российского теннисиста пятой ракетки мира Даниила Медведева на Олимпиаде-2024.
- Первый круг: Ринки Хидзиката (Австралия);
- Второй круг: Себастьян Офнер (Австрия);
- Третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Четвертьфинал: Каспер Рууд (Норвегия);
- Полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);
- Финал: Новак Джокович (Сербия).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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