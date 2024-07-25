Возможный путь Даниила Медведева к финалу на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх-2024 в Париже.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала российского теннисиста пятой ракетки мира Даниила Медведева на Олимпиаде-2024.

Первый круг: Ринки Хидзиката (Австралия);

Второй круг: Себастьян Офнер (Австрия);

Третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Четвертьфинал: Каспер Рууд (Норвегия);

Полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);

Финал: Новак Джокович (Сербия).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).