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Мирра Андреева вырвала победу у Данилович и вышла в финал турнира в Яссах

Мирра Андреева вырвала победу у Данилович и вышла в финал турнира в Яссах
Мирра Андреева
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32-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Яссах (Румыния). В полуфинале соревнований российская теннисистка переломила ход игры и в трёх сетах обыграла 148-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович. Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу россиянки.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Ольга Данилович
148
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время Мирра реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Данилович реализовала 6 брейк-пойнта из 17, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки.

В финале соревнований Мирра сразится с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Элиной Аванесян и её соперницей из Франции Хлоэ Паке.

Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.

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