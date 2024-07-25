Мирра Андреева вырвала победу у Данилович и вышла в финал турнира в Яссах

32-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в финал грунтового турнира WTA-250 в Яссах (Румыния). В полуфинале соревнований российская теннисистка переломила ход игры и в трёх сетах обыграла 148-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович. Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу россиянки.
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Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время Мирра реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Данилович реализовала 6 брейк-пойнта из 17, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки.
В финале соревнований Мирра сразится с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Элиной Аванесян и её соперницей из Франции Хлоэ Паке.
Напомним, Мирра Андреева попала в число спортсменов, которые были допущены МОК до Олимпиады-2024. В первом круге соревнований она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.
- 25 июля 2024
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