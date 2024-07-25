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Возможный путь Новака Джоковича к финалу на Олимпиаде-2024

Возможный путь Новака Джоковича к финалу на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх-2024 в Париже.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала Олимпиады-2024 сербского теннисиста второй ракетки мира Новака Джоковича.

  • Первый круг: Ринки Хидзиката (Австралия).
  • Второй круг: Рафаэль Надаль (Испания).
  • Третий круг: Артюр Фис (Франция).
  • Четвертьфинал: Стефанос Циципас (Греция).
  • Полуфинал: Александр Зверев (Германия).
  • Финал: Карлос Алькарас (Испания).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Турнирная сетка соревнований по теннису на ОИ-2024
Календарь соревнований по теннису на ОИ-2024
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