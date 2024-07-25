Возможный путь Новака Джоковича к финалу на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх-2024 в Париже.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала Олимпиады-2024 сербского теннисиста второй ракетки мира Новака Джоковича.

Первый круг: Ринки Хидзиката (Австралия).

Второй круг: Рафаэль Надаль (Испания).

Третий круг: Артюр Фис (Франция).

Четвертьфинал: Стефанос Циципас (Греция).

Полуфинал: Александр Зверев (Германия).

Финал: Карлос Алькарас (Испания).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).