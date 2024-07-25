Возможный путь Александра Зверева к финалу на Олимпиаде-2024
Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх-2024 в Париже.
«Чемпионат» составил возможный путь до финала Олимпиады-2024 немецкого теннисиста четвёртой ракетки мира Александра Зверева.
- Первый круг: Хауме Мунар (Испания);
- Второй круг: Чжан Чжичжэнь (Китай);
- Третий круг: Павел Котов (Россия);
- Четвертьфинал: Лоренцо Музетти (Италия);
- Полуфинал: Новак Джокович (Сербия);
- Финал: Карлос Алькарас (Испания).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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