Возможный путь Александра Зверева к финалу на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх-2024 в Париже.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала Олимпиады-2024 немецкого теннисиста четвёртой ракетки мира Александра Зверева.

Первый круг: Хауме Мунар (Испания);

Второй круг: Чжан Чжичжэнь (Китай);

Третий круг: Павел Котов (Россия);

Четвертьфинал: Лоренцо Музетти (Италия);

Полуфинал: Новак Джокович (Сербия);

Финал: Карлос Алькарас (Испания).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).