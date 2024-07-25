Мирра Андреева вышла в первый финал на уровне WTA в карьере в 17 лет

Российская теннисистка, 32-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в первый финал на уровне WTA в карьере. Отметим, что девушке всего 17 лет.

В полуфинале турнира WTA-250 в Яссах (Румыния) россиянка в трёх сетах обыграла 148-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович. Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу россиянки.

Её соперница определится в матче между ещё одной россиянкой, Элиной Аванесян, и француженкой Хлоэ Паке. Отметим, что Аванесян также обновит свои достижения и впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне тура.

После турнира в Яссах Мирра Андреева сыграет на Олимпийских играх в Париже. Девушка попала в число российских спортсменов, которые были допущены МОК до участия в соревнованиях. В первом круге одиночного разряда она встретится с польской спортсменкой Магдой Линетт. Также Мирра сыграет в миксте с Даниилом Медведевым.