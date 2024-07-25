БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева вышла в первый финал на уровне WTA в карьере в 17 лет

Мирра Андреева вышла в первый финал на уровне WTA в карьере в 17 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, 32-я ракетка мира Мирра Андреева вышла в первый финал на уровне WTA в карьере. Отметим, что девушке всего 17 лет.

В полуфинале турнира WTA-250 в Яссах (Румыния) россиянка в трёх сетах обыграла 148-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович. Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу россиянки.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Ольга Данилович
148
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Её соперница определится в матче между ещё одной россиянкой, Элиной Аванесян, и француженкой Хлоэ Паке. Отметим, что Аванесян также обновит свои достижения и впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне тура.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 16:10 МСК
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
2 		1
         
Хлоэ Паке
106
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке

После турнира в Яссах Мирра Андреева сыграет на Олимпийских играх в Париже. Девушка попала в число российских спортсменов, которые были допущены МОК до участия в соревнованиях. В первом круге одиночного разряда она встретится с польской спортсменкой Магдой Линетт. Также Мирра сыграет в миксте с Даниилом Медведевым.

Материалы по теме
Жеребьёвка Олимпиады: Медведев в одной половине с Алькарасом, сложная сетка Мирры
Жеребьёвка Олимпиады: Медведев в одной половине с Алькарасом, сложная сетка Мирры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android