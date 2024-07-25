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Андреева вышла в финал турнира в Яссах, проигрывая 2:5 в третьем сете в матче с Данилович

Андреева вышла в финал турнира в Яссах, проигрывая 2:5 в третьем сете в матче с Данилович
Мирра Андреева
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева вырвала победу у 148-й ракетки мира Ольги Данилович, проигрывая в третьем сете со счётом 2:5.

17-летней теннисистке удалось переломить ход противостояния и перевести игру в тай-брейк. Уже в решающем моменте матча ей не было равных. Тай-брейк закончился со счётом 7:1.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Ольга Данилович
148
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время Мирра реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Данилович реализовала 6 брейк-пойнтов из 17, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки.

В финале соревнований Мирра Андреева сразится с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Элиной Аванесян и её соперницей из Франции Хлоэ Паке.

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