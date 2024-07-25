Андреева вышла в финал турнира в Яссах, проигрывая 2:5 в третьем сете в матче с Данилович

Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева вырвала победу у 148-й ракетки мира Ольги Данилович, проигрывая в третьем сете со счётом 2:5.

17-летней теннисистке удалось переломить ход противостояния и перевести игру в тай-брейк. Уже в решающем моменте матча ей не было равных. Тай-брейк закончился со счётом 7:1.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время Мирра реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Данилович реализовала 6 брейк-пойнтов из 17, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки.

В финале соревнований Мирра Андреева сразится с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Элиной Аванесян и её соперницей из Франции Хлоэ Паке.