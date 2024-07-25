Андреева вышла в финал турнира в Яссах, проигрывая 2:5 в третьем сете в матче с Данилович
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Мирра Андреева вырвала победу у 148-й ракетки мира Ольги Данилович, проигрывая в третьем сете со счётом 2:5.
17-летней теннисистке удалось переломить ход противостояния и перевести игру в тай-брейк. Уже в решающем моменте матча ей не было равных. Тай-брейк закончился со счётом 7:1.
Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 13:15 МСК
32
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 7
|
|3
|6 1
148
Ольга Данилович
О. Данилович
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время Мирра реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Данилович реализовала 6 брейк-пойнтов из 17, выполнила две подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки.
В финале соревнований Мирра Андреева сразится с сильнейшей в противостоянии между россиянкой Элиной Аванесян и её соперницей из Франции Хлоэ Паке.
Комментарии
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