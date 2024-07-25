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Возможный путь до финала Иги Свёнтек на Олимпиаде-2024

Возможный путь до финала Иги Свёнтек на Олимпиаде-2024
Ига Свёнтек
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Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

1/32 финала: Ирина Бегу (Румыния);

1/16 финала: Диан Парри (Франция);

1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия);

1/4 финала: Даниэль Коллинз (США);

1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан);

Финал: Кори Гауфф (США).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля.

Олимпиада 2024. Теннис. Календарь
Олимпиада 2024. Теннис. Турнирная сетка
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