Возможный путь до финала Елены Рыбакиной на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде.
«Чемпионат» составил возможный путь до финала четвёртой ракетки мира теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной.
1/32 финала: Жаклин Кристиан (Румыния);
1/16 финала: Наоми Осака (Япония);
1/8 финала: Лейла Фернандес (Канада);
1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);
1/2 финала: Ига Свёнтек (Польша);
Финал: Кори Гауфф (США).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля.