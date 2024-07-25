Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Возможный путь до финала Елены Рыбакиной на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» составил возможный путь до финала четвёртой ракетки мира теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной.

1/32 финала: Жаклин Кристиан (Румыния);

1/16 финала: Наоми Осака (Япония);

1/8 финала: Лейла Фернандес (Канада);

1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);

1/2 финала: Ига Свёнтек (Польша);

Финал: Кори Гауфф (США).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля.