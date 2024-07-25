Надаль высказался о возможной встрече с Джоковичем во втором круге ОИ-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о результатах жеребьёвки мужского одиночного разряда Олимпийских игр — 2024.

«Рад снова находиться на кортах „Ролан Гаррос“. Это отличный шанс. Олимпиада отличается от остальных турниров. Постараюсь насладиться каждым моментом», — сказал Надаль после жеребьёвки.

В случае побед Джоковича и Надаля в своих матчах в первом раунде олимпийского турнира они сыграют между собой во втором круге.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.