Элина Аванесян вышла в финал турнира в Яссах
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76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В 1/2 финала она обыграла 106-ю ракетку мира французскую теннисистку Хлоэ Паке со счётом 6:2, 6:3.
Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 16:10 МСК
76
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
106
Хлоэ Паке
Х. Паке
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Паке пять эйсов, три двойные ошибки и пять заработанных брейк-пойнтов.
В финале Аванесян встретится с 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая в полуфинале обыграла сербскую теннисистку Ольгу Данилович. Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составляет € 232 244.
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