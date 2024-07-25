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Элина Аванесян вышла в финал турнира в Яссах

Элина Аванесян вышла в финал турнира в Яссах
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76-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В 1/2 финала она обыграла 106-ю ракетку мира французскую теннисистку Хлоэ Паке со счётом 6:2, 6:3.

Яссы. 1/2 финала
25 июля 2024, четверг. 16:10 МСК
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Хлоэ Паке
106
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Паке пять эйсов, три двойные ошибки и пять заработанных брейк-пойнтов.

В финале Аванесян встретится с 32-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая в полуфинале обыграла сербскую теннисистку Ольгу Данилович. Соревнования в Яссах проходят на грунтовом покрытии с 21 по 26 июля. Призовой фонд турнира составляет € 232 244.

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