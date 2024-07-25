Возможный путь до финала Кори Гауфф на Олимпиаде-2024

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде.
«Чемпионат» составил возможный путь до финала второй ракетки мира теннисистки из США Кори Гауфф.
1/32 финала: Айла Томлянович (Австралия);
1/16 финала: Татьяна Мария (Германия);
1/8 финала: Донна Векич (Хорватия);
1/4 финала: Мария Саккари (Греция);
1/2 финала: Джессика Пегула (США);
Финал: Ига Свёнтек (Польша).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдёт завтра, 26 июля.