Рыбакина обратилась к публике после снятия с Олимпийских игр в Париже

Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина объяснила своё снятие с Олимпийских игр — 2024. Обращение теннисистки опубликовала Федерация тенниса Казахстана (ФТК).

«После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.

Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться», — приводит слова Рыбакиной ФТК.

Представительницу Казахстана в женской одиночной сетке заменит австралийская теннисистка Дарья Сэвилл. В миксте вместо пары Рыбакина/Бублик выступят Надия Подороска и Максимо Гонсалес из Аргентины.