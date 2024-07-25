«Нормально смогу играть только в Австралии». Хуркач — о восстановлении после травмы

Польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, как проходит реабилитация после травмы.

«Мы стараемся готовиться к турнирам в США, каждый день работаем по несколько часов, чтобы привести ноги в форму. Мы боролись за Олимпиаду, но у нас ничего не получилось. Сейчас мы боремся за то, чтобы на следующих турнирах я был здоров и играл.

Сразу после травмы разговаривал с врачами, и 8 из 10 сказали, что нормально смогу играть только в Австралии. Буду смотреть, держать кулачки за медали и не могу дождаться, чтобы поддержать поляков», — приводит слова Хуркача Eurosport.

Напомним, Хуркач получил травму на Уимблдоне в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом. При счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) теннисист из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуберту оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки. Недавно Хуркач перенёс небольшую операцию на колене.