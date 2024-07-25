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Хуркач рассказал, как Свёнтек и Зелиньский отреагировали на его снятие с ОИ-2024

Хуркач рассказал, как Свёнтек и Зелиньский отреагировали на его снятие с ОИ-2024
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Польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал, как Ига Свёнтек и Ян Зелиньский отреагировали на его снятие с Олимпиады в Париже.

— Сразу после этой тренировки позвонил Яну. Передал информацию Иге и подтвердил, что, к сожалению, не смогу выступить на этих Играх. Это была наша мечта, мы сделали всё, что могли.

— Какова была реакция Зелиньского и Свёнтек?
— Они пожелали мне скорейшего выздоровления и возвращения на корт.

— Мы хотели поехать на Олимпиаду, чтобы иметь шанс побороться за медали. К сожалению, здоровье не позволило мне сделать это в этом году, это опасно. Я не могу что-нибудь с собой сделать, когда моя нога ещё не готова, — приводит слова Хуркача Eurosport.

Напомним, Хуркач получил травму на Уимблдоне в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом. При счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:7) теннисист из-за повреждения попросил медицинский тайм-аут. Хуберту оказывали помощь прямо на корте, так как он не мог дойти до своей скамейки. Недавно Хуркач перенёс небольшую операцию на колене.

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