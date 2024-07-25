«Это вопрос престижа, а не денег». Зверев — об участии в Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев высказался о решении некоторых игроков пропустить Олимпийские игры — 2024.

«Олимпиада – одно из важнейших событий в спорте. Если не самое важное. Лучшие игроки мира всегда выберут поездку на Олимпиаду, а не что-то другое, не призовые или очки. Несколько лет назад сильнейшие игроки поехали на Уимблдон, несмотря на то что не получали очки. Это вопрос престижа, а не денег. Всё именно для того, чтобы выигрывать подобные турниры и медали для своей страны. Я бы никогда не предпочёл турнир серии 500 Олимпиаде», — сказал Зверев в интервью TennisUpToDate.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).