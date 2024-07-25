Кузнецова: было очевидно, что в отказе Синнера от Олимпийских игр обвинят Калинскую

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о критике в сторону Анны Калинской из-за снятия Янника Синнера с Олимпийских игр — 2024.

«Было очевидно, что в отказе Янника Синнера от Олимпийских игр обвинят Анну Калинскую. Почему очевидно — девушкам прославленных игроков всегда достаётся больше. Постоянной критике подвергается и Паула Бадоса, девушка Циципаса. А тут всё усугубляется тем, что Янник сейчас первая ракетка, горячее соперничество с Карлосом Алькарасом, а Анна появилась в жизни Синнера только недавно. Любые неудачи теннисиста хейтеры будут вешать на неё. В Сети уже полно статей, в соцсетях постят фото пары из Италии с издевательскими подписями «Вот тонзиллит Синнера».

Увидела даже комментарии, что Янник снялся с Олимпиады в поддержку Анны — мол, её страну притеснили на Играх, а он так за неё мстит. Совсем уж бредни, конечно», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 24 июля, стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не сможет принять участия на Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита.