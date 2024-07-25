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Рублёв вновь бил ракеткой по корту после первого сета 1/4 финала в Умаге

Рублёв вновь бил ракеткой по корту после первого сета 1/4 финала в Умаге
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Сегодня, 25 июля, проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встречаются российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 49-й номер мирового рейтинга из Венгрии Фабиан Марожан. После поражения в первом сете Андрей Рублёв вновь бил ракеткой по корту.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и венгерского теннисистов.

Умаг. 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 20:35 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 1
         
Фабиан Марожан
49
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Это первое очное противостояние теннисистов на турнирах ATP. Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.

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