Рублёв — Марожан: россиянин выиграл второй сет 1/4 финала в Умаге
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Сегодня, 25 июля, проходит матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встречаются российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 49-й номер мирового рейтинга из Венгрии Фабиан Марожан. Второй сет россиянин выиграл со счётом 6:3.
Умаг. 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 20:35 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|1
49
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и венгерского теннисистов.
Это первое очное противостояние теннисистов на турнирах ATP. Ранее пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв и Карен Хачанов опустились на одну строчку: Андрей стал девятым, а Карен — 22-м.
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