«Будет шоу, как в старые добрые времена». Джокович — о возможном матче с Надалем на ОИ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о результатах жеребьёвки мужского одиночного разряда Олимпийских игр — 2024.

«Это, безусловно, будет шоу, как в старые добрые времена, когда мы играли почти на каждом большом турнире. Я в предвкушении этой встречи. Но я должен преодолеть первый раунд и сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В случае побед Джоковича и Надаля в своих матчах в первом раунде олимпийского турнира они сыграют между собой во втором круге.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).