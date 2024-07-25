Рублёв вышел в 1/2 финала турнира в Умаге, обыграв Марожана

Сегодня, 25 июля, завершился матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), в котором встретились российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв и 49-й номер мирового рейтинга из Венгрии Фабиан Марожан. Матч завершился со счётом в пользу россиянина.
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Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Рублёв 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Марожана четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В полуфинале Рублёв встретится с 37-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, который в 1/4 финала обыграл 54-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Сонего.
Напомним, турнир в Умаге с призовым фондом € 579 320 проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом является австралийский теннисист Алексей Попырин, который в прошлогоднем финале обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
- 25 июля 2024
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