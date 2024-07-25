Джокович — о смене поколений: думаю, моя карьера тоже подходит к концу

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о смене поколений в теннисе.

«Надеюсь, что Энди ждёт лучшее прощание в своём последнем матче здесь, на Олимпийских играх. Он легенда нашего вида спорта, он был невероятно важным игроком для тенниса во всём мире. То же могу сказать про Надаля, тем более со всеми результатами и достижениями, которые у него были, особенно в этом городе, на „Ролан Гаррос“. Он ещё не сказал, когда будет его последний турнир, так что, надеюсь, он ещё поиграет.

Я осознаю, что с уходом Надаля и Маррея эпоха закончится. Я думаю, что моя карьера тоже подходит к концу. Но верю, что есть и будут теннисисты, способные взять на себя ответственность быть лучшими. Я не имею в виду, что ухожу из тенниса прямо сейчас. Хотя знаю, что многие люди хотели бы, чтобы я ушёл. Но, пока остаётся хотя бы один из нас, эта эпоха будет продолжаться. Я присутствовал при смене многих поколений за последние 15 лет. Конец ближе, чем начало, но я всё ещё наслаждаюсь соревнованиями и буду продолжать это делать», — сказал Джокович на пресс-конференции.