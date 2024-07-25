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Беккер обратился к Кербер после её объявления о завершении карьеры

Беккер обратился к Кербер после её объявления о завершении карьеры
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер обратился к экс первой ракетке мира, чемпионке трёх турниров «Большого шлема» Анжелике Кербер, которая объявила о завершении карьеры после Олимпийских игр в Париже.

«Поздравляю с невероятной карьерой! Ты была примером для подражания многим молодым девушкам во всём мире! Спасибо», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на Играх в Париже Анжелика Кербер выступит в женском одиночном разряде, а также в парном с соотечественницей Лаурой Зигемунд.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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