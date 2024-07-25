Аслан Карацев в трёх сетах уступил Фрэнсису Тиафо на турнире в Атланте

107-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в третий круг хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США).

В матче второго круга он уступил 29-й ракетке мира американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу американца.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Карацев 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету американского теннисиста 18 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Тиафо встретится с 86-й ракеткой мира из Японии Йосихито Нисиокой. Хардовый турнир в Атланте проходит 22 по 28 июля.