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Аслан Карацев в трёх сетах уступил Фрэнсису Тиафо на турнире в Атланте

Аслан Карацев в трёх сетах уступил Фрэнсису Тиафо на турнире в Атланте
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107-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в третий круг хардового турнира категории ATP-250 в Атланте (США).

В матче второго круга он уступил 29-й ракетке мира американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу американца.

Атланта. 2-й круг
25 июля 2024, четверг. 21:00 МСК
Аслан Карацев
107
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Фрэнсис Тиафо
29
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Карацев 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету американского теннисиста 18 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Тиафо встретится с 86-й ракеткой мира из Японии Йосихито Нисиокой. Хардовый турнир в Атланте проходит 22 по 28 июля.

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