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Рублёв поделился эмоциями после непростой победы в четвертьфинале турнира в Умаге

Рублёв поделился эмоциями после непростой победы в четвертьфинале турнира в Умаге
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Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). Россиянин обыграл Фабиана Марожана со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

Умаг. 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 20:35 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 2
         
Фабиан Марожан
49
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«Я чувствую себя великолепно. С нетерпением ждал этого матча, потому что это был большой вызов для меня. После первого сета я подумал, что, возможно, сегодня не мой день. Но потом каким-то образом я изменил своё мышление и начал говорить: «Нет, просто продолжай бороться, и посмотрим, что из этого выйдет». В конце концов, я смог играть лучше и лучше. И мне удалось выиграть», — приводит слова Рублёва ATP Tour.

В полуфинале Рублёв встретится с 37-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, который в 1/4 финала обыграл 54-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Сонего.

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