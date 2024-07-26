Рублёв поделился эмоциями после непростой победы в четвертьфинале турнира в Умаге

Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). Россиянин обыграл Фабиана Марожана со счётом 5:7, 6:3, 6:2.
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«Я чувствую себя великолепно. С нетерпением ждал этого матча, потому что это был большой вызов для меня. После первого сета я подумал, что, возможно, сегодня не мой день. Но потом каким-то образом я изменил своё мышление и начал говорить: «Нет, просто продолжай бороться, и посмотрим, что из этого выйдет». В конце концов, я смог играть лучше и лучше. И мне удалось выиграть», — приводит слова Рублёва ATP Tour.
В полуфинале Рублёв встретится с 37-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, который в 1/4 финала обыграл 54-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Сонего.
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