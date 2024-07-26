Свитолина объяснила, почему отказалась жить в Олимпийской деревне

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не будет жить в Олимпийской деревне в Париже.

«У меня есть проблемы со здоровьем, спиной. Не могу долго сидеть, потому что потом нужно три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Поэтому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру. Мне так комфортнее и для здоровья тоже хорошо. Я завтра еду на церемонию открытия и буду там, увижу всех», — приводит слова Свитолиной «Суспільне спорт».

Напомним, первой соперницей Свитолиной на Олимпийских играх в Париже станет японская теннисистка Моюка Учижима.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля. Турнир продлится до 11 августа.

Веснина показала номер в Олимпийской деревне: