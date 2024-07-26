17-летняя Андреева отреагировала на выход в первый финал на уровне WTA в карьере

Российская теннисистка, 32-я ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в финал турнира WTA-250 в Яссах (Румыния)

«Выход в первый финал ощущается великолепно: ещё одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

В финале соревнований Мирра Андреева сразится с россиянкой Элиной Аванесян. Встреча состоится сегодня, 26 июля, начало — 16:00 мск.

Напомним, после турнира в Яссах Мирра Андреева сыграет на Олимпийских играх в Париже. Девушка попала в число российских спортсменов, которые были допущены МОК до участия в соревнованиях. В первом круге одиночного разряда она встретится с польской спортсменкой Магдой Линетт. Также Мирра сыграет в миксте с Даниилом Медведевым.

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