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Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом. Так что пока один из нас продолжает соревноваться, наша эра продолжается», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, 37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призёром Игр в Пекине 2008 года.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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