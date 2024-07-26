«Спасибо Lacoste за мою новую рубашку!» Джокович поделился фото с вечеринки Vogue

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в своём аккаунте в социальных сетях разместил фотографии с презентации обложки журнала Vogue.

Сербский спортсмен предстал на фото с супругой Анной, а также попозировал в рубашке от бренда Lacoste, амбассадором которого он является.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Большая честь быть на обложке Vogue, и я благодарен организаторам за этот праздник. Спасибо Анне и всем остальным за незабываемый вечер. Выражаю благодарность Lacoste за мою новую рубашку!» — подписал фотографии Джокович.

Линейка журналов Vogue была запущена в марте 2024 года. Там публикуется контент из таких европейских стран, как Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория.