Мирра Андреева — Элина Аванесян: во сколько начало, где смотреть финал турнира в Яссах

Сегодня, 26 июля, состоится российский финал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В матче за титул сыграют 76-я ракетка мира Элина Аванесян и 32-й номер рейтинга WTA Мирра Андреева. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими теннисистками.

В России трансляция матчей турнира в Румынии не осуществляется, их показывают телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Бесплатный просмотр встречи между Андреевой и Аванесян возможен в тематических сообществах в социальных сетях. Следить за игрой также можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Турнир в Румынии проходит с 21 по 26 июля.