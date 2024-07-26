Мирра Андреева — Элина Аванесян: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Яссах
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Сегодня, 26 июля, состоится российский финал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В матче за титул сыграют 76-я ракетка мира Элина Аванесян и 32-й номер рейтинга WTA Мирра Андреева. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российскими теннисистками.
Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 17:00 МСК
32
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
Это будет вторая встреча между россиянками на турнирах уровня WTA. В апреле этого года Андреева и Аванесян проводили матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), в котором победу одержала Мирра Андреева — 7:5, 6:4.
Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходит с 21 по 26 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.
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