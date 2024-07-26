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Международная федерация тенниса обратилась к Рыбакиной после её снятия с Олимпиады

Международная федерация тенниса обратилась к Рыбакиной после её снятия с Олимпиады
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Международная федерация тенниса (ITF) обратилась в социальных сетях к четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. Напомним, в четверг, 25 июля, Рыбакина объявила о снятии с Олимпийских игр в Париже (Франция) из-за продолжительной болезни.

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«Надеемся, что вы скоро восстановитесь, Елена», – написала пресс-служба ITF.

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.

Напомним, в олимпийском турнире Рыбакину заменит австралийская теннисистка Дарья Савилл. В миксте вместо пары Рыбакина/Бублик выступят Надия Подороска и Максимо Гонсалес из Аргентины.

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