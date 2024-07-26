Заменившая Рыбакину Дарья Савилл снялась с Олимпиады в Париже

77-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Савилл снялась с Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом стало известно из пресс-релиза оргкомитета Олимпиады.

Отмечается, что Савилл снялась только с одиночного разряда. Она выступит на Играх в парном разряде в дуэте с Эллен Перес.

Напомним, Савилл попала в основную сетку одиночки после снятия с соревнований четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Дарью заменит 95-я ракетка мира итальянская теннисистка Сара Эррани, которая в первом круге сыграет с седьмым номером рейтинга WTA китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Олимпийский теннисный турнир стартует в субботу, 27 июля, и завершится 4 августа. Матчи пройдут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».