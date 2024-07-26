«Надеемся на лучшее». Пресс-служба ITF — о Надале на Олимпиаде в Париже

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) выразила надежду на восстановление 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля. Ранее стало известно, что Надаль испытывает проблемы с бедром, из-за чего отменил две тренировки в четверг, 25 июля.

В ITF прокомментировали высказывание тренера Надаля Карлоса Мойи по поводу травмы подопечного.

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«Надеемся на лучшее», — написали в ITF.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа. Матчи пройдут на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», на этом турнире Рафаэль побеждал рекордные 14 раз.

В первом круге на Олимпиаде в Париже Надаль сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Поединок запланирован на воскресенье, 28 июля.