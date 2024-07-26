Рафаэль Надаль вернулся к тренировкам перед стартом в олимпийском теннисном турнире

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль возобновил тренировки перед стартом теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Пвриже.

Фото: Кадр из трансляции телеканала RTVE

Сегодня, 26 июля, Надаль вышел на корты «Ролан Гаррос» вместе с соотечественником, третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, с которым примет участие в парном турнире Олимпиады-2024. В первом круге одиночного разряда Надаль сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, а в случае выхода в следующий раунд его соперником может быть Новак Джокович.

Напомним, испанский теннисист отменил две тренировки, запланированные на четверг, 25 июля.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом. Олимпийский теннисный турнир 2024 года пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.