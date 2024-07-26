Медведев забавно отреагировал на необходимость игры на грунте «Ролан Гаррос» на Олимпиаде

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пошутил по поводу игры на грунтовых кортах в преддверии старта Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Мои мысли об игре на грунте «Ролан Гаррос» дважды за год», — написал Медведев в социальных сетях.

Фото: x.com/daniilmedwed

Олимпийский турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Лучшим результатом Медведева на парижском грунте является выход в четвертьфинал в 2021 году.

На Олимпиаде Медведев сыграет в трёх разрядах. В первом круге одиночки Даниил сразится с Ринки Хидзикатой (Австралия), в паре с Романом Сафиуллиным — с Кевином Кравицем и Тимом Пюцем (Германия), в миксте с Миррой Андреевой — с Андреа Вавассори и Сарой Эррани (Италия).