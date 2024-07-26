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Янник Синнер сыграет на турнирах в Монреале и Цинциннати — Corriere dello Sport

Янник Синнер сыграет на турнирах в Монреале и Цинциннати — Corriere dello Sport
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на хардовом турнире категории «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 11 августа. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Синнер также сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который состоится с 12 по 18 августа. Итальянский теннисист является действующим чемпионом соревнований в Канаде, и ему необходимо защищать рейтинговые очки.

Напомним, ранее 22-летний Синнер сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита. В Париже он должен был выступить в одиночном и парном (вместе с Лоренцо Музетти) разрядах.

Синнер — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, а также 15 турниров ATP (из них 14 — в одиночном разряде).

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