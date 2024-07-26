Магда Линетт выиграла грунтовый турнир в Праге, отдав в финале три гейма

48-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В финале она разгромила свою соотечественницу Магдалену Френх (57-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.

Это третий титул в карьере 32-летней польки и первый с 2020 года.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. В рамках встречи Линетт выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

По итогам турнира в Праге Магда Линетт поднимется на семь строчек мирового рейтинга и станет 41-й ракеткой мира. Френх прибавит девять позиций и займёт 48-ю строчку мирового рейтинга.