Магда Линетт выиграла грунтовый турнир в Праге, отдав в финале три гейма
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48-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В финале она разгромила свою соотечественницу Магдалену Френх (57-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.
Прага. Финал
26 июля 2024, пятница. 12:40 МСК
48
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
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57
Магдалена Френх
М. Френх
Это третий титул в карьере 32-летней польки и первый с 2020 года.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. В рамках встречи Линетт выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
По итогам турнира в Праге Магда Линетт поднимется на семь строчек мирового рейтинга и станет 41-й ракеткой мира. Френх прибавит девять позиций и займёт 48-ю строчку мирового рейтинга.
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