БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Серундоло: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала турнира в Умаге

Рублёв — Серундоло: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала турнира в Умаге
Комментарии

Сегодня, 26 июля, состоится полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В матче 1/4 финала сыграют девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 37-й номер рейтинга АТР аргентинец Франсиско Серундоло. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.

Умаг. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Франсиско Серундоло
37
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В России трансляция матчей турнира в Хорватии не осуществляется, их показывают телеканал Tennis Channel, а также сервис TennisTV. Бесплатный просмотр встречи между Рублёвым и Серундоло возможен в тематических сообществах в социальных сетях. Следить за игрой также можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Турнир в Хорватии проходит с 21 по 27 июля.

Материалы по теме
Мирра ушла с 2 матчболов, Аванесян обеспечила российский финал. Кто-то возьмёт 1-й титул
Мирра ушла с 2 матчболов, Аванесян обеспечила российский финал. Кто-то возьмёт 1-й титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android