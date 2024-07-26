Рублёв — Серундоло: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала турнира в Умаге

Сегодня, 26 июля, состоится полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В матче 1/4 финала сыграют девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 37-й номер рейтинга АТР аргентинец Франсиско Серундоло. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.

В России трансляция матчей турнира в Хорватии не осуществляется, их показывают телеканал Tennis Channel, а также сервис TennisTV. Бесплатный просмотр встречи между Рублёвым и Серундоло возможен в тематических сообществах в социальных сетях. Следить за игрой также можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Турнир в Хорватии проходит с 21 по 27 июля.