Рублёв — Серундоло: во сколько начало, где смотреть 1/2 финала турнира в Умаге
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Сегодня, 26 июля, состоится полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В матче 1/4 финала сыграют девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 37-й номер рейтинга АТР аргентинец Франсиско Серундоло. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.
Умаг. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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|2
|3
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37
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В России трансляция матчей турнира в Хорватии не осуществляется, их показывают телеканал Tennis Channel, а также сервис TennisTV. Бесплатный просмотр встречи между Рублёвым и Серундоло возможен в тематических сообществах в социальных сетях. Следить за игрой также можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
Турнир в Хорватии проходит с 21 по 27 июля.
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