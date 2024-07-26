Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Умаге

Сегодня, 26 июля, состоится полуфинал на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В матче 1/4 финала сыграют девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 37-й номер рейтинга АТР аргентинец Франсиско Серундоло.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.
|1
|2
|3
|
|
Теннисисты играли между собой дважды на турнирах АТР, по личным встречам равенство — 1-1. Серундоло уверенно победил во втором круге Гамбурга 2022 года со счётом 6:4, 6:2, а Рублёв в борьбе взял реванш в полуфинале Бостада в 2023 году — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3.
Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля, призовой фонд соревнований составляет € 579 тыс. В 2023 году чемпионом Умага стал австралиец Алексей Попырин.
- 26 июля 2024
-
15:28
-
15:00
-
14:40
-
14:23
-
13:26
-
13:23
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:35
-
10:54
-
09:47
-
07:39
-
06:01
-
02:35
-
00:48
-
00:13
- 25 июля 2024
-
23:16
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:27
-
20:58
-
20:42
-
20:25
-
20:03
-
19:31
-
19:01