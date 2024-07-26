Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Кицбюэле

50-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он обыграл 116-го номера рейтинга ATP Янника Ханфмана из Германии со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Итальянский теннисист 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Алиса два эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт, который он не реализовал.

В матче за титул чемпиона соревнований в Кицбюэле Берреттини встретится с победителем матча между французским теннисистом, 91-й ракеткой мира Уго Гастоном и аргентинцем Факундо Диасом Акостой (77-й в мировом рейтинге ATP).