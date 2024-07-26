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Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Кицбюэле

Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Кицбюэле
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50-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он обыграл 116-го номера рейтинга ATP Янника Ханфмана из Германии со счётом 6:4, 6:4.

Кицбюэль. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 13:40 МСК
Янник Ханфман
116
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Маттео Берреттини
50
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Итальянский теннисист 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Алиса два эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт, который он не реализовал.

В матче за титул чемпиона соревнований в Кицбюэле Берреттини встретится с победителем матча между французским теннисистом, 91-й ракеткой мира Уго Гастоном и аргентинцем Факундо Диасом Акостой (77-й в мировом рейтинге ATP).

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