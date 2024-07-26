Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Кицбюэле
Поделиться
50-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он обыграл 116-го номера рейтинга ATP Янника Ханфмана из Германии со счётом 6:4, 6:4.
Кицбюэль. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 13:40 МСК
116
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
50
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Итальянский теннисист 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Алиса два эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт, который он не реализовал.
В матче за титул чемпиона соревнований в Кицбюэле Берреттини встретится с победителем матча между французским теннисистом, 91-й ракеткой мира Уго Гастоном и аргентинцем Факундо Диасом Акостой (77-й в мировом рейтинге ATP).
Комментарии
- 26 июля 2024
-
15:28
-
15:00
-
14:40
-
14:23
-
13:26
-
13:23
-
13:00
-
12:56
-
12:45
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:35
-
10:54
-
09:47
-
07:39
-
06:01
-
02:35
-
00:48
-
00:13
- 25 июля 2024
-
23:16
-
22:59
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:27
-
20:58
-
20:42
-
20:25
-
20:03
-
19:31
-
19:01