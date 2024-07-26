Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали чемпионками парного турнира в Праге

Олимпийская чемпионка чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла парный титул на домашнем турнире категории WTA-250 в Праге. В финале соревнований бывшая первая ракетка мира в парном разряде вместе с соотечественницей Катержиной Синяковой обыграла американку Бетани Маттек-Сэндс и ещё одну представительницу Чехии Люси Шафаржову — 6:3, 6:3.

Это 17-й совместный титул Крейчиковой и Синяковой в парном разряде на соревнованиях уровня WTA, также на их счету семь титулов на турнирах «Большого шлема», победа на Олимпийских играх — 2020 и на Итоговом турнире WTA-2021.

Также отметим, что финалистка парного турнира в Праге Люси Шафаржова проводила в Чехии первые соревнования после завершения карьеры в 2019 году.