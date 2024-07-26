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«Очень хотел». Карлос Алькарас не примет участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже

«Очень хотел». Карлос Алькарас не примет участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что не посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Я очень хотел пойти на церемонию открытия Олимпиады со сборной Испании, но завтра у меня два матча, и желательно отдохнуть, чтобы быть готовым! Начинаем!» — написал Алькарас в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

В субботу, 27 июля, Алькарас проведёт матчи первого круга в одиночном и парном разрядах. В одиночке он сыграет против представителя Ливана Хэйди Хабиба, а в паре с Рафаэлем Надалем сразится с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года пройдёт сегодня, 26 июля, начало в 20:30 по московскому времени.

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