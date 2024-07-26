Ирина Хромачёва стала чемпионкой парного турнира в Яссах, обыграв в финале двух россиянок

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана стали чемпионками парного турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). В матче за титул они обыграли российскую пару Александра Панова/Яна Сизикова со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. На счету российско-казахстанской пары ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных. Их соперницы выполнили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, Панова и Сизикова на прошлой неделе выиграли парный турнир категории WTA-250 в Палермо (Италия).

Для Ирины Хромачёвой это пятый титул в парном разряде на турнирах уровня WTA. Также она выиграла 39 турниров категории WTA-125 и ITF (два последних — с Данилиной).